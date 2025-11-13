危険なコンビニワープ！ 過去には死亡事故もクルマを運転するうえで、交通ルールを守るのは当然のことです。赤信号の場合は、それに従って停止します。しかし、時には「信号待ちの時間が惜しい」という人もいるのが現状です。【画像】これが「コンビニワープ」が危険な理由です！（7枚）赤信号で停止しなければならないのに、交差点の角に駐車場付きのコンビニがあると、ここぞとばかりに駐車場に進入。コンビニには寄らず、