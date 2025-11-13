本気で挑んだ「究極のグランドツアラー」がスゴかった三菱自動車工業（以下、三菱）が2007年の第40回「東京モーターショー」で披露した全長5m級のラージセダン「コンセプトZT」。車名の「Z」は究極、「T」はツアラーを意味し、「究極のグランドツアラー」として構想されたフラッグシップコンセプトでした。流麗かつ低重心のスタイリングがカッコいい三菱「コンセプトZT」【画像】超カッコいい！ これが三菱の「“最上級”4ドア