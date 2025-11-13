１２日、米首都ワシントンの連邦議会議事堂。（ワシントン＝新華社記者／胡友松）【新華社ワシントン11月13日】米下院は12日夜、連邦政府支出を賄うつなぎ予算案を可決した。トランプ大統領が署名すれば発効し、過去最長となった43日間の連邦政府閉鎖が終結する見通しとなった。１２日、米首都ワシントンの連邦議会議事堂。（ワシントン＝新華社記者／胡友松）