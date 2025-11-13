女優の松下奈緒（40）が13日までに自身のインスタグラムを更新。愛犬との2ショットを公開した。松下は「皆さんこんにちは。11月11日(わんわんわんわん)の日ですわん」と題してつづり始めた。「本当は11/1「犬の日」なんだそうですが、うちは1回多いわん。やっぱり写真嫌いみたいですわんww」と記した上で、愛犬との2ショットを投稿した。最後に「相変わらず映えないオスですが可愛いので許しますわん。犬バカでごめんなさ