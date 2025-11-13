サイバー攻撃によって商品の出荷に影響が出ているアサヒグループホールディングス傘下のアサヒビールは、10月の売上金額が約1割減少したと明らかにしました。【映像】アサヒビール「スーパードライ」製造の様子アサヒビールは、10月2日から「スーパードライ」など売り上げの約8割を占める主力商品を中心に出荷を再開しています。10月の売上金額は前の年と比べて概算で9割を超え、1割程度の減少となりました。ただ、販売数量