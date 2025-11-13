警察官の職務質問を装って、横浜市の路上で女子大学生にわいせつな行為をしたとして、27歳の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者建設作業員の小谷亘輝容疑者（27）は去年1月、旭区の路上で大学4年の21歳の女性の体を触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれています。警察によりますと、小谷容疑者は「警察です」などと声をかけ、警察の職務質問を装って体を触ったということです。取り調べに対し「身に覚えが