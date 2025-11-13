キジトラ猫の「ちあき」さんは、保護される3〜4年前から飼い主のXユーザー・青い人さん（@makotonoossan）宅の駐車場に姿を見せるようになった地域猫でした。最初はごみ置き場の袋をあさる姿が見られ、「せめてご飯を」と駐車場の一角に食事を置いたのがきっかけで通うように。次第に敷地内で寝起きするようになり、少しずつ距離が縮まっていきました。【写真】ふっくらボディと輝く瞳…見違える成長ショットに驚き「最初は近寄る