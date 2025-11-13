ポケモン初の屋外常設施設！ 『ポケパーク カントー』がよみうりランドに2026年2月5日開業決定！ ついに、ポケモン初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』が、2026年2月5日（木）によみうりランド園内に開業します！ 緑豊かな森のエリア「ポケモンフォレスト」では、約500mの散策道を歩きながらポケモンを観察したり、背中に乗れるポケモンに出会えたりするみたいですよ！「カヤツリタウン」には、おなじみの「ポケモン