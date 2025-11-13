バンダイスピリッツは、大阪・関西万博のガンダムパビリオンにて公開されていた新作映像『GUNDAM: Next Universal Century』より「超合金 EX-001 グラスフェザー」(22,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて11月14日10時より予約受付開始、2026年7月発送予定。2026年7月発送予定「超合金 EX-001 グラスフェザー」(22,000円)「超合金 EX-001 グラスフェザー」は、大阪・関西万博のガン