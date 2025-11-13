フライパンで蒸すだけなのに、鶏胸肉はしっとり、なすはとろん。白みその甘みとねぎの香りが引き立つ、やさしい味わいのひと皿です。一人分242kcalとカロリー控えめでも、食べ応えはしっかり。忙しい日にも重宝します。『蒸し鶏と蒸しなすねぎみそだれ』のレシピ材料（2人分）鶏胸肉（皮なし）……1枚（約200g） なす……3個（約250g） 塩……小さじ1/4 砂糖……小さじ1 酒……大さじ3 〈ねぎみそだれ〉ねぎのみじん切り……大さ