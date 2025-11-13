西武からポスティングスステムでＭＬＢに挑戦する今井達也投手（２７）について代理人を務めるスコット・ボラス氏が口を開いた。ラスベガスで行われているＧＭ会議に参加しているボラス氏は米メディア「マーキースポーツネットワーク」に対して「彼は山本（ドジャース）より少し大きく、球速は同じくらいだ。スクリューボールのように動くスライダー、素晴らしいチェンジアップを持っている。そしてスプリットのようなチェンジ