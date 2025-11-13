◆大相撲▽九州場所５日目（１３日、福岡国際センター）西幕下１７枚目・炎鵬（伊勢ケ浜）は、西幕下１５枚目・一意（木瀬）に押し出されて、今場所初黒星を喫した。「（中に入りたかったが）相手に見られてしまって、うまく取られた」と振り返った。相手の一意は昨年の名古屋場所で幕下最下位格付け出しでデビューするも、同場所の取組中に右膝の前十字じん帯を断裂。手術を経て復帰し、番付を挙げてきた有望株だ。１８５セ