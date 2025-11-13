高松大学・高松短期大学佃昌道 学長（2023年10月） 高松大学・高松短期大学を運営する学校法人・四国高松学園は、2026年4月からの学長について、現在の学長である佃昌道さんを再任すると発表しました。11月11日に開いた理事会で決定したもので、任期は2年間です。佃昌道さんは、1957年生まれの68歳で、2000年に高松大学経営学部の教授となり、2004年から学長に就任しています。