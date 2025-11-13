東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 国内企業物価（10月）08:50 結果0.4% 予想0.3%前回0.5%（0.3%から修正）（前月比) 結果2.7% 予想2.5%前回2.8%（2.7%から修正）（前年比) 【豪州】 雇用統計（10月）09:30 結果4.22万人 予想2.00万人前回1.28万人（1.49万人から修正）（雇用者数) 結果4.3% 予想4.4%前回4.5%（失業率) ※要人発言やニュース