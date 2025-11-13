キャンプ中やお風呂、キッチンなど、デスク周りにいない時にもいい音で楽しみたいと思う方も多いのではないでしょうか。そんな方にお勧めしたいのがXiaomiから発売されているポータブルスピーカー「サウンドアウトドア」と「サウンドポケット」だ。 さらに今回、新色が登場したとのことなので紹介したいと思う。 製品概要 製品名：Xiaomi サウンドアウトドア価格：5,980円（税込）カラー：ゴ