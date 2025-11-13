カット野菜の工場でインド人3人を違法に働かせたとして会社社長の男らが逮捕されました。警視庁によりますと、埼玉県の野菜加工会社「ベジミール」の社長、石井誠容疑者と人事部長のチョウドリ・ハミド・ホセイン容疑者は去年7月から先月にかけて、資格外活動の許可を得ていないインド国籍の男3人を工場で働かせた疑いがもたれています。また法人としての「ベジミール」も書類送検されました。情報提供をうけた警視庁が会社を摘発