秋田県内でもオーロラとみられる様子が撮影されました。撮影されたのは12日午後8時半すぎ、大仙市神宮寺のまわりに田んぼが広がる道路わきです。画像では、山の向こうの北側の空の一部が赤く色づいているのがわかります。 この現象が低緯度オーロラといわれていて、赤く見えることが多いということです。民間の気象予報会社ウェザーニュースによりますと、オーロラは一般的に緯度が60度程度より