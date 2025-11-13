11月13日（現地時間12日）。2025－26シーズンの最新版ルーキーランキングが『NBA.com』へ公開された。 今シーズン3度目のルーキーランキングでトップに立ったのは、シャーロット・ホーネッツのコン・カニップル。今年のドラフト1巡目4位指名のフォワードは、10試合に出場した時点で平均32.2分16.7得点6.4リバウンド3.0アシストに加え、3ポイントシュー