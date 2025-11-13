※この記事は2025年7月23日に公開した記事を再編集した内容です。 ドジャースの大谷翔平は、7月23日のツインズ戦に2番・指名打者で先発出場した。 1回裏の第1打席はカウント0-2から空振り三振、3回裏の第2打席はカウント1-2から見逃し三振に終わった。 その後も、5回裏の第3打席は6球目を打ってセンターフライ、7回裏の第4打席は6球目を打ってセカンドゴロに倒れた。 そして、5点ビハインドの状況で迎えた9回裏の