レノファ山口FCは13日、明治大のMF藤森颯太(22)が2026シーズンから加入することが内定したと発表した。青森県出身の藤森は地元の青森山田中、青森山田高を経て明治大に進学。青森山田時代に全国高校サッカー選手権優勝に貢献し、大会優秀選手に選ばれた。昨年には優勝した関東大学サッカーリーグ1部のベストイレブンに選出されている。クラブ公式サイトを通じ、「幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを