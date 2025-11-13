Snow Manの岩本照がフジテレビ系『ノンストップ！』、フジテレビ系『めざましテレビ』、日本テレビ系『ZIP!』の公式SNSに登場。岩本がジャパンアンバサダーを務めるドルチェ＆ガッバーナをまとった姿での様々なオフショットが公開されている。 【写真】岩本照『ノンストップ！』『めざましテレビ』『ZIP!』オフショット ■『ノンストップ！』『めざましテレビ』『ZIP!』のオフショット続々公開 岩本は11月12日、東