埼玉県三郷市で下校中の小学生らを車でひき飲酒運転の発覚を免れるために逃走した罪などに問われた中国籍の男に執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。起訴状などによりますと、中国籍の〓洪鵬被告は今年5月、三郷市の路上で酒を飲んで車を運転し下校中の小学生4人をひいてケガをさせた上、飲酒運転の発覚を免れるため逃走した罪などに問われています。これまでの裁判で検察側は懲役2年6か月を求刑していました。13日の判決で