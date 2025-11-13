モデルの滝沢眞規子（47）が13日、自身のインスタグラムを更新。全身を黒でまとめた、シックな秋コーデを披露した。【写真】「超かっこいい！」滝沢眞規子が披露した“全身ブラックコーデ”滝沢は「寒いからパンツはカシミアにしたよ」と、上質なカシミア素材のパンツを主役に、黒いコート＆黒いロングブーツを合わせたスタイリングを披露。キャメルのハンドバッグを差し色にシックな色味で統一しつつも、アクセサリーでさりげ