16日のエリザベス女王杯（京都芝2200メートル）に登録していたランスオブクイーン（牝4＝奥村豊、父タリスマニック）は態勢が整わず13日、回避した。奥村豊師は「脚部不安のためです」と説明。また、アドマイヤマツリ（牝4＝宮田、父キタサンブラック）も右トモのハ行で回避した。出馬投票を経て出走馬が確定し、同レースは16頭で争われる。