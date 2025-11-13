「ポケパーク カントー」が2026年2月5日に開業！ 「ポケモン」の魅力にふれることができる初の屋外常設施設「ポケパーク カントー」。よみうりランドの園内に誕生する完全新エリアで、広さはなんと約2.6ヘクタール！緑豊かな多摩丘陵の地形を生かした森のエリア「ポケモンフォレスト」と、グッズ購入などを楽しめる「カヤツリタウン」という2つのエリアで構成されています森の中でポケモンに出会える！「ポケモンフォレスト」