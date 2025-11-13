【モデルプレス＝2025/11/13】女優の松井愛莉が11月13日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のワンピース姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】28歳人気女優「憧れのスタイル」美脚際立つミニ丈衣装姿◆松井愛莉、膝上ミニワンピで美脚披露松井は「本日夜7時からプレバト2時間SP出演いたします！」と、自身が出演するTBS系「プレバト！！」（毎週木曜よる7時〜）について告知。「ヘアフラワーアートに挑戦しました」と意気込みを語