阪神のラファエル・ドリス投手が１３日、帰国した。７月に６年ぶりにタテジマ復帰した右腕は、２０登板で防御率１・９３をマーク。２年ぶりのリーグ優勝に貢献していた。すでに来季の残留は確実となっている。以下はドリスのコメント「タイガースファンの皆さん、日本で１番の応援をありがとうございました。また、球団の皆さんには、もう一度タイガースに戻ってくるチャンスを与えていただき感謝しています。大好きなチー