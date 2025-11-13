【女子旅プレス＝2025/11/13】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、世界的DJ／プロデューサー Zedd（ゼッド）と初コラボレーションした“新音楽体験”ライド・アトラクション「スペース・ファンタジー・ザ・ライド 〜CLUB ZEDD REMIX〜」を、2026年1月30日（金）〜8月17日（月）まで期間限定で開催する。【写真】USJのクリスマス、11月19日開幕◆Zeddがオール監修「スペース・ファンタジー・ザ・ライド〜CLUB ZEDD REMIX〜」と