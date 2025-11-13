エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場、芝２２００メートル）に出走を予定していたランスオブクイーン（牝４歳、栗東・奥村豊厩舎、父タリスマニック）が出走を回避することになった。管理する奥村豊調教師は「脚部不安のため、出走を回避します」とコメントした。この日はアドマイヤマツリ（牝４歳、美浦・宮田敬介厩舎、父キタサンブラック）も出走回避を発表しており、１６頭で行われる。