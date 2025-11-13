９人組ガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」が１３日、都内で「ｔｉｌｎｕｓ」（ティルナス）新商品・ＣＭ発表会に登場した。昨年、日韓共同開発のコスメブランドとして設立した「ｔｉｌｎｕｓ」。この日は、“パールのきらめき”を新たな形に落とし込んだ新商品「パールコアアイパレット」を発表。イメージモデルを務めるＮｉｚｉＵのメンバーは新商品を使った”パールアイ”メイクで登場した。公開された新ＷＥＢＣＭは大きな