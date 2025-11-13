プロ野球・阪神は13日、ドリス投手の帰国を発表しました。ドリス投手も帰国に合わせ、球団を通じてコメント。「タイガースファンの皆さん、日本で1番の応援をありがとうございました。また球団の皆さんには、もう一度タイガースに戻ってくるチャンスを与えていただき感謝しています。大好きなチームで、優勝を経験できたことは、本当に忘れられない思い出になりました」と述べて、喜びと感謝の気持ちを残しました。ドリス投手は今