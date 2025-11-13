◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都・芝１６００メートル）１週前追い切り＝１３日、栗東トレセン第４２回マイルＣＳで連覇を狙うソウルラッシュ（牡７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ルーラーシップ）が、１週前追い切りを行った。栗東・ＣＷコースでダノンジャガー（３歳１勝クラス）、ミッキーゴールド（３歳２勝クラス）と３頭併せ。最後方から追いかけ、気合をつけられながら鋭く伸びた。６ハロン８０秒１―１０