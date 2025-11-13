今年のエリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）は、どんなドラマが生まれるのか。過去の名勝負・０６年のフサイチパンドラ（父サンデーサイレンス）勝利を振り返る。悲願のビッグタイトルは意外な形で転がり込んできた。１位に入線した単勝１番人気のカワカミプリンセスが最後の直線で内側に斜行で１２着に降着処分。デビュー以来、無敗でオークス、秋華賞を制した同馬の連勝は「５」で止まっ