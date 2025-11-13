インスタグラムで発表米ワシントン大学の陸上部は、U20アジア陸上競技選手権金メダリストの17歳ドルーリー朱瑛里（津山高3年）の加入を発表した。同部の公式インスタグラムが報告している。ドルーリーは岡山県出身。カナダ人の父と、日本人の母を持つ。陸上界のニューヒロイン候補として注目され、2024年のU20アジア陸上競技選手権大会の日本代表に選出。女子1500mにおいて4分21秒41で金メダルを獲得した。自身初出場だった