病院やクリニックを受診した際の自己負担について、７０歳以上でも現役世代並みの３割負担という人を今後さらに増やすかどうか、政府が検討を始めています。１３日には厚生労働省の部会でも専門家らがこのテーマで議論しました。医療費の増加を抑え、若い世代の保険料負担を少しでも軽くすべきという声が高まる中、どのような結論になるのでしょうか？背景を解説します。■なぜ今、医療費自己負担を議論？病院などを受診した際の医