アメリカのトランプ大統領は12日、政府閉鎖を終わらせる「つなぎ予算案」に署名し、予算が成立しました。過去最長となった政府閉鎖は43日間で終了しました。トランプ大統領が12日、来年1月末まで予算執行を可能にする「つなぎ予算案」に署名し、過去最長の43日間に及んだ政府機関の閉鎖が解除されました。政府機関が再開すれば、航空便の欠航や食料品の購入支援の滞りなど混乱は収束に向かう見通しです。署名に際し、トランプ大統