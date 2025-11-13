マリモクラフトが、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』の公開30周年を記念した「TOY STORY 30th ANNIVERSARY MARKET」を大丸梅田店5階「キャラコレ」にて開催。イベント限定品を含む、数多くのグッズが用意されるほか、税込み2,200円以上購入された方には、お買い上げ特典として期間ごとに異なるノベルティがプレゼントされます☆ 大丸梅田店「キャラコレ」ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』30周年記念「T