女優でアーティスト・のんが12日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを公開した。 【写真】素の表情！丸メガネもよく似合っています 「久々に外でランチ」と投稿。「散歩をして、冬支度も済ませました」とつづり、ニットのセーターに丸メガネ姿でサンドイッチを食べたり、ニット帽に厚手のアウターでたたずむ写真を掲載。ハッシュタグで「休日 」「私服」と添えた。 フォ