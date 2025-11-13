設置された看板岡山市提供 2025年は戦後80年ですが、岡山市は、岡山空襲に関する説明が書かれた看板を爆撃の中心点となった岡山中央郵便局前の交差点付近に設置しました。 「岡山空襲爆撃中心点説明看板」は、幅約1.1m、高さ1.2mで岡山空襲に関する説明が日本語と英語の2カ国語で書かれています。また爆撃前後の岡山市内の空撮画像も載っていて、被害の大きさをうかがい知ることができます。 岡山市によりますと、岡山