タレントでフリーアナウンサーの谷尻萌（２６）が１３日、東京・葛飾警察署の一日警察署長を務め、新小岩駅南口地区暴力団等排除キャンペーンに参加した。谷尻は一日警察署長として登場。「暴力団が逮捕されたというニュースを聞くたびに警察の方々が取り締まってくれているんだなという安心感があります」と思いを話した。さらに「ＳＮＳが普及している時代なので、誰もが闇バイトに加担してしまう可能性があると思う。一人一