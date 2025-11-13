橋本壮市パリ五輪柔道男子73キロ級銅メダルの橋本壮市（34）＝パーク24＝が現役を引退すると13日、所属先が発表した。32歳での五輪表彰台は日本柔道史上最年長記録だった。20日に東京都内で記者会見を開く予定。橋本はインスタグラムに「何度もつまずき、何度も立ち上がった日々でした。それでも畳の上に立ち続け、たくさんの夢をかなえることができました。これまでの経験を次の世代に伝えていきたい」などと投稿した。五輪