アメリカ議会下院で、当面の政府予算を確保する「つなぎ予算案」が可決されました。トランプ大統領の署名によって予算は成立し、過去最長の政府機関の閉鎖は解除されます。【映像】米下院「つなぎ予算」可決議会下院は12日、来年1月30日までの予算を確保する「つなぎ予算案」を可決しました。トランプ大統領が署名して予算が成立し、過去最長の43日間に及んだ政府機関の一部閉鎖は解除されます。争点だった医療保険の補助の