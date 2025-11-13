社ジンズ（以下、JINS）は、ファッションアイウエアを発信するJINSの姉妹ブランド「RIM（リム）」から、新作のアイウエア「INNER RIM（インナーリム）」を11月13日に発売する。また同日、アーティストの山瀬まゆみ氏がアートワークを手掛けたRIMオリジナルのセリートを発売する。いずれもRIM全店および特設サイトで購入できる。「インナーリム」とは、アイウエアの伝統的な製法であり、その名の通り、メタルフレームの内側（Inner