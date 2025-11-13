東和フードサービスは、同社が運営するスペシャルティコーヒーにこだわった「椿屋珈琲」において、11月14日から冬限定メニューを販売する。旨みがぎゅっとつまった「広島県産の大粒牡蠣」、上品な甘みを持ち合わせた冬の味覚を代表する「紅ずわい蟹」をたっぷりと使用したパスタが新登場する。クラシック音楽が流れる優雅な空間で、冬の味覚が織りなす贅沢な味わいを体験してほしい考え。「大粒広島牡蠣と帆立のバター醬油」