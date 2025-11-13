阪神はラファエル・ドリス投手（37）が13日、帰国したことを発表した。今季は7月に6年ぶりに古巣復帰した。中継ぎで20試合に登板し、防御率1.93をマーク。球団を通して「タイガースファンの皆さん、日本で1番の応援をありがとうございました。また、球団の皆さんには、もう一度タイガースに戻ってくるチャンスを与えていただき感謝しています。大好きなチームで、優勝を経験できたことは、本当に忘れられない思い出になりまし