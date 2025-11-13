毎月の電気代を見て「もう少し安くならないかな」と感じる人は多いのではないでしょうか。実は、工事不要で電気代を節約できる方法があります。それが「契約アンペアの見直し」です。引っ越し時に勧められるまま何となく決めた契約アンペアをライフスタイルに合わせるだけで、年間数千円の節約が可能です。 本記事では、最適な契約アンペア数を知る方法から、節約効果、契約変更時の注意点まで解説します。 3ステップ