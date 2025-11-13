これは、主人公・由香里が、小学2年生の娘・葵の希望で入会したダンススクールでのお話です。子どもが楽しく習い事に取り組めればとの思いで入会を決めた由香里ですが、ダンススクールのママの輪にはちょっと異様な空気が漂っていて…。『ダンススクールのママ友が怖い』第2話をごらんください。 ダンススクールのボスママ・沙織さんからの個人的なダメ出しLINEは、回を重ねるごとにエスカレート