阪神は13日、ラファエル・ドリス投手が本日帰国したことを発表した。ドリスは球団を通じ「タイガースファンの皆さん、日本で一番の応援をありがとうございました。また、球団の皆さんには、もう一度タイガースに戻ってくるチャンスを与えていただき感謝しています。大好きなチームで、優勝を経験できたことは、本当に忘れられない思い出になりました」とコメントした。6年ぶりの阪神復帰を果たしたドリスは、7月から20試合に