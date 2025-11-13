韓国と日本を代表するアーティストたちが、音楽を通じて交流する音楽バラエティ番組『チェンジストリート』の第3次ラインナップに、歌手兼俳優イ・スンギ、ボーイズグループSUPER JUNIORのリョウク、TOMORROW X TOGETHERのテヒョン、歌手チョンハが名を連ねた。【写真】テヒョン、“彼氏感”満載ショット来る12月20日、日韓国交正常化60周年を記念した超大型プロジェクト『チェンジストリート』が初放送される。そのなか、11月13日