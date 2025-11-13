【モデルプレス＝2025/11/13】ダンサーアーティスト・コレオグラファーのReiNaが11月12日、日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時50分〜）にVTR出演。ダンスインストラクターのMacotoとともに振り付けしたSnow Manの楽曲「カリスマックス」の裏側を明かした。【写真】ラウールと「元チームメイト」美人すぎる振り付け師◆ReiNa「ラウールが自分の元チームメイト」ReiNaは「ラウールが自分の元チームメイトで。中学